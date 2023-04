POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Iserlohn (ots) - Unbekannte Täte haben sich zwischen dem 05.04. und dem 09.04 gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus am Schleddenhofer Weg verschafft. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand Werkzeug, ein Kinderfahrrad und Spielzeug. (schl) Kurz vor Mitternacht brach ein unbekannter Täter am Montagabend in eine Zahnarztpraxis am Theodor-Heuss-Ring ein. Er löste dabei einen Alarm aus. ...

