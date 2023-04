POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Dortmund (ots) - Nach einem betrügerischen "Schockanruf" durch falsche Polizisten liegt den ermittelnden Beamten das Bild eines Tatverdächtigen vor. Anfang August 2022 war ein Mann in Dortmund Opfer dieser perfiden Betrugsmasche. Beim Anruf am späten Vormittag gab man sich als Sohn des älteren Herrn aus. Dieser gab an, bei einem Verkehrsunfall eine Frau und ein Kind lebensgefährlich verletzt zu haben. Sodann ...

mehr