POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz v. 29.03.2023

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte stehlen BMW X 5 - Zeugen gesucht ++

Achim. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es zum Diebstahl eines BMW X 5 in der Straße Am Osterfeld. Der weiße BMW X 5 war auf dem Grundstück eines Wohnhauses unweit des Tannenweges abgestellt gewesen. Auf bisher nicht geklärte Weise öffneten die Täter den BMW und flüchteten mit ihm. Am frühen Morgen bemerkten die Geschädigten das Fehlen des BMW.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

Wie man sich vor Fahrzeug-Diebstählen schützen kann:

Stellen Sie Ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit an einem sicheren Ort - wie einer Garage - ab. Sollte keine verschließbare Garage zur Verfügung steht, bietet es sich an, die Fahrzeuge an einer gut beleuchteten Straße und sehr belebten Straße abzustellen.

Schöpfen Sie alle Sicherungsmöglichkeiten aus, die am Auto selbst vorhanden sind: Verschließen und Verriegeln von Fenstern und Türen, Einrasten des Lenkradschlosses, Einschalten von Diebstahlwarnanlagen. Überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Täter nutzen mitunter technische Geräte, um Funksignale abzuschirmen und verhindern so, dass Ihr Fahrzeug mittels Funkfernbedienung verriegelt wird. Vergleichbare Geräte nutzen Täter, um Verriegelungen mit sogenanntem Keyless Go zu verhindern.

Ebenso können Täter nicht technischen Mitteln Funkwellen von Keyless Go - Schlüsseln abfangen und die Fahrzeuge öffnen, auch wenn die Schlüssel im Haus - hinter Fenster, Tür oder Hauswand - liegen. Daher bietet es sich an die Keyless Go - Schlüssel eben nie nahe am Hauswänden, Fenster oder Türen abzulegen und bestenfalls in einer Box zu lagern, welcher nicht für Funkwellen durchlässig ist.

Darüber hinaus lassen sich Fahrzeuge mit zusätzlichen mechanischen Sicherungen vor einem Diebstahl bewahren: Gangschaltungs- und Lenkradsperren und Parkkrallen bieten einen zusätzlichen Schutz. Ebenso wichtig, wie eine geeignete Fahrzeugsicherung, ist ein sicherer Aufbewahrungsort der Fahrzeugschlüssel. Verwahrte Schlüssel am und im Fahrzeug oder am Schlüsselbrett im Wohnhaus stellen für die Täter leichte Beute dar.

Sollten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nachbarschaft auffallen, ist es in jedem Fall sinnvoll, die Polizei zu alarmieren. Beispielhaft sind dazu Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen zu nennen, die langsam durch die Wohngebiete fahren oder auch Personen, die Fahrzeuge oder Wohnhäuser beobachten oder fotografieren. In diesem Fällen kann es sich bereits um Vorbereitungen für einen späteren Diebstahl handeln.

Um zu beraten, wie man sich vor Einbrüchen und Fahrzeugdiebstählen schützen kann, steht Kriminalhauptkommissar Joachim Kopietz als Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz den Menschen zur Seite und ist unter 04231/806-108 erreichbar.

++ Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug - Unfallbeteiligte alkoholisiert ++

Verden. Am Dienstagmorgen kam es im Lönsweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die Unfallbeteiligte war alkoholisiert.

Eine 57 Jahre alte Fahrerin eines Ford war auf dem Lönsweg in Richtung Lindhooper Straße unterwegs. Unweit der Wilhelm-Busch-Straße kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Hyundai zusammen, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die Ford-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Vor Ort stellten die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes Verden fest, fass die Ford-Fahrerin alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,7 Promille. Sie musste sich infolgedessen einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin untersagten die Beamten ihr die Weiterfahrt und stellten ihren Führerschein sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Ford-Fahrerin ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Schmuck bei Einschleichdiebstahl entwendet ++

Hambergen. Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Oldenbütteler Straße unweit der B 74 zu einem Einschleichdiebstahl in einem Wohnhaus zweier Senioren, bei nach derzeitigem Stand zwei bisher unbekannte Täter beteiligt gewesen sind.

Ersten Informationen betrat ein bisher unbekannter Täter das Wohnhaus durch eine offenstehende Tür und entwendete im weiteren Verlauf Schmuck. Als die Bewohnerin, eine Seniorin, den Täter entdeckte, sprach sie ihn an und geleitete sie aus dem Haus. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit einem weiteren bisher unbekannten Täter, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand vor dem Wohnhaus aufhielt. Beide flüchteten in Richtung B 74. Das Senioren-Paar verständigte die Polizei. Auch wenn die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auslöste, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Körperlich wurde die Seniorin nicht verletzt.

Der Täter, welcher das Wohnhaus betreten hat, wird als männlich, ca. 1,70 m und mittleren Alters beschrieben. Er habe einen Schnauzbart und dunkle Haare gehabt. Ferner sei er mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen.

Der Täter vor dem Haus wird als männlich beschrieben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Auch am Tage - und auch wenn man zu Hause oder im Garten ist - sollten in jedem Falle keine Fenster oder Türen unbeobachtet offenstehen. Selbst ein kurzer Moment kann den Tätern ausreichen, um die Chance zu nutzen, durch offenstehende Türen ins Haus zu kommen. Wenn Sie etwas Verdächtigtes bemerkten, rufen Sie jederzeit die Polizei - auch unter der 110.

