POL-VER: ++ Schwelbrand in einer Werkstatt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Ottersberg. Zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Straße Zum Dunzelbach liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich und stiegen auf diesem Wege in das Wohnhaus ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Innenräume und entwendeten ...

