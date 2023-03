Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Überfall auf Supermarkt - Zeugen gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

Achim. Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in der Uphuser Heerstraße, der unweit der Straße Am Weserberg liegt, am Samstag, 14.01.2023 gegen 19:00 Uhr, hatte die Polizei Achim bereits einmal nach Zeugen gesucht (wir berichteten). Nun wendet sich die Polizei mit Bildern des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu dem noch unbekannten Mann.

Den Ermittlungen zufolge betrat der bisher unbekannte Täter den Supermarkt, bedrohte an der Kasse zwei Mitarbeiterinnen - 50 und 23 Jahre alt - und erbeutete Bargeld.

Im weiteren Verlauf floh der Täter mit der Beute aus dem Supermarkt. Erste Hinweise, dass der Mann in einen Pkw stieg, konnten bisher nicht erhärtet werden. Die Polizei hatte den Mann in den damaligen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen können.

Beide Mitarbeiterinnen wurden körperlich nicht verletzt.

Der Täter, welcher den Supermarkt betrat, kann als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt und ca. 1,80 m groß beschrieben werden. Sowohl der Fahrer des Pkw als auch der Pkw selber können bisher nicht näher beschrieben werden.

Hinweise zur Identiät des Mannes nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz