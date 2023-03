Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: KORREKTUR: +++Pedelec Info-Veranstaltung - die Polizei lädt ein+++ [Anmerkung: Telefonnummer korrigiert]

Landkreis Verden (ots)

Pedelecs - oder wie der Volksmund von "E-Bikes" spricht - sind inzwischen fester Bestandteil des Straßenbildes und ein gern gewähltes Verkehrsmittel für Jung und Alt.

Das Fahren mit so einem - von einem Motor in der Tretkraft unterstützten - Fahrrad erfordert aber ein gewisses Maß an Übung, weil z.B. höhere Durchschnittgeschwindigkeiten als mit einem herkömmlichen Fahrrad erreicht werden.

Deswegen lädt die Polizei zu Pedelec-Informationsveranstaltungen in Verden und Achim ein:

13. April 2023, 16.30 Uhr, Landkreis Verden, Lindhooper Straße 67, 1. OG, R. 1092

10. Mai 2023, 16.30 Uhr, Astrid-Lindgren-Schule, Achim, Karlstraße 3.

Bei den Veranstaltungen wird es jeweils einen Theorie- und einen Praxisteil geben:

Zunächst wird über die verkehrsrechtliche Einordnung von Pedelecs und die maßgeblichen Regeln in der Straßenverkehrsordnung gesprochen. Danach gibt es, auf einem abgegrenzten Platz, die Möglichkeit praktische Übungen mit dem Pedelec zu absolvieren und dadurch die Sicherheit im Umgang zu erhöhen.

Abschließend wird die Gruppe gemeinsam im öffentlichen Verkehrsraum einige Gefahrenpunkte anfahren.

Es ist erforderlich, dass alle Teilnehmenden ein verkehrssicheres Pedelec und einen Helm mitbringen.

Aufgrund eines begrenzten Platzangebotes wird um Anmeldung unter der folgenden Telefonnummer gebeten: 04231-806-123 (werktags von 8 Uhr bis 15 Uhr).

