POL-VER: Korrektur der Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am SONNTAG, den 26.03.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Korrektur des Wochentags in der Überschrift. Inhaltlich keine Änderungen.

Landkreis Verden

Pkw-Diebstahl

Posthausen. In der Nacht zu Sonntag wurde durch unbekannte Täter ein Toyota LandCruiser im Wert von ca. 60.000 EUR von einem Grundstück in Posthausen entwendet. Durch die Eigentümer wurde die Tat unmittelbar nach dem Geschehen festgestellt und gemeldet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw nicht mehr aufgefunden werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Blender. In der frühen Sonntagnacht verlor ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus Bremen aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums in Blender in einer starken Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Straßenschild, einem Zaun und einem Baum. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten die Alkoholbeeinflussung feststellen und führten zunächst einmal einen Atemalkoholtest durch. Demnach hat der 45-Jährige sich mit über 2 Promille noch hinter sein Steuer gesetzt. Gegen ihn wurden mehrere Verfahren eingeleitet, da er zudem nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den mitgeführten ungültigen Führerschein sicher. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000EUR.

Mini-Fahrer unter Kokaineinfluss

Blender. Am späten Sonntagvormittag kontrollierten Polizeibeamte aus Achim einen 45-Jährigen in der Alten Dorfstraße in Blender. Dieser war mit seinem Mini Cooper unterwegs. Die Beamten stellten fest, dass er unter dem Einfluss von Kokain stand und veranlassten eine Blutentnahme.

Landkreis Osterholz

Rauchentwicklung am Dach eines Einfamilienhauses

Osterholz. Am späten Samstagnachmittag kam es in Osterholz-Scharmbeck in der Straße Osternheide zu einer Rauchentwicklung am Dach eines Einfamilienhauses. Die Ursache wurde bislang nicht abschließend ermittelt. Die Rauchentwicklung wurde zunächst durch Anwohner, anschließend durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden am Gebäude von mehreren Tausend Euro.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Rollstuhlfahrer

Lilienthal. Am Samstagabend kam es gegen 17 Uhr in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Rollstuhlfahrer. Die Straßenbahn fuhr hierbei in Fahrtrichtung Bremen. Als der Straßenbahnführer an der Haltestelle "Moorhauser Landstraße" anhielt, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem 33-jährigen Rollstuhlfahrer und der Straßenbahn. Der Rollstuhlfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Wer Beobachtungen zu dem Unfallhergang gemacht hat wird gebeten sich unter 04791 3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

