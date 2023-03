Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 25.03.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Brand in einem Farb- und Tapetengeschäft

Langwedel. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Brand in einem Fachmarkt in der Großen Straße in Langwedel. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte einen Feuerschein im Ladenbereich und setzte umgehend einen Notruf ab. Anschließend reagierte er geistesgegenwärtig und klingelte einen schlafenden Bewohner in der Wohnung über dem Laden wach. Dieser wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst ärztlich behandelt. Durch die schnelle Reaktion des Nachbarn konnte der Brand zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht und schwerwiegende Verletzungen bei dem Bewohner verhindert werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 250.000EUR

Zwei Unfallfluchten am Samstagmorgen

Langwedel. Am frühen Samstagmorgen kam es in Langwedel in der Straße An der Eisenbahn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. In der anschließenden Unfallaufnahme konnte der Verursacher ermittelt und aufgesucht werden. Dort konnten die Beamten eine Beeinflussung durch Alkohol feststellen. Gegen den 56-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000EUR.

Verden. Am Samstagmorgen kam es in Eitze zu einem Verkehrsunfall bei dem der verursachende PKW aus der Weitzmühlener Straße auf die Eitzer Straße einbog und dabei den dort fahrenden VW rammte. Anschließend flüchtete der PKW von der Unfallstelle, konnte aber in der späteren Fahndung im Verdener Stadtgebiet aufgefunden und kontrolliert werden. Der 44-jährige Fahrzeugführer zeigte auffällige Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol und/oder Drogen. Daher wurde gegen ihn eine Anzeige wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Die 49-jährige Fahrerin des VWs erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000EUR.

Keine presserelevanten Ereignisse im Landkreis Osterholz

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell