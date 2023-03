Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz v. 28.03.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Ottersberg. Zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Straße Zum Dunzelbach liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich und stiegen auf diesem Wege in das Wohnhaus ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Innenräume und entwendeten ein Wertgelass. Sie flüchteten unerkannt.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Drei Transporter aufgebrochen ++

Verden. Am Montag, zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in drei Transporter ein. Diese waren im Berliner Ring auf dem Teilstück zwischen der Straße Nadelberg und der Borsteler Dorfstraße abgestellt. Die Täter öffneten gewaltsam jeweils die Hecktüren von zwei Mercedes Sprintern und einem VW Crafter. Sie entwendeten im weiteren Verlauf mehrere Baumaschinen, bevor sie unerkannt flüchten konnte.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten ++

Langwedel. Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Hauptstraße (L 158) ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden.

Eine 43 Jahre alte Seat-Fahrerin die L 158 aus Richtung Daverden kommend. Vor ihr war eine 21 Jahre alte Fahrerin eines BMW Mini in dieselbe Richtung unterwegs. Die Mini-Fahrerin bog unweit der Straße Am Rathaus nach rechts auf den Parkplatz zu den dortigen Supermärkten und Geschäften ab und verringerte dazu die Geschwindigkeit. Dabei fuhr die Fahrerin des Seat auf das Heck des Mini auf.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 21 Jahre alte Fahrerin des Mini sowie ihre 48 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Weiterhin wurde die 43-jährige Seat-Fahrerin sowie ihre Mitfahrer - ein 21 Jahre alter Mann und eine 35 Jahre alte Frau - leicht verletzt.

Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf über 10.000 EUR beziffern. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Montag, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf der Uphuser Heerstraße (L 158) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Volvos war auf der L 158 in Richtung Achim-Zentrum unterwegs und beabsichtigte auf dem Teilstück zwischen den Straßen Heuberg und Bruchweg nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Das bemerkte ersten Informationen zufolge eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Citroen zu spät und fuhr auf das Heck des Volvos auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand blieben zwei Kindern, die im Citroen saßen unverletzt.

Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf über 4.000 EUR beziffern, wobei beide Fahrzeuge fahrbereit bliebe.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Qualm aus dem Gartenhaus ++

Schwanewede. Am Montag, gegen 10:30 Uhr, kam es zum Schwelbrand in einem Schuppen auf dem Gelände eines Gehöftes. Zwei Kühlschränke waren in Brand geraten. Ein Postzusteller bemerkte Qualm der aus dem Schuppen aufstieg und verständigte den 53 Jahre alten Eigentümer. Dieser löschte gemeinsam mit Nachbarn den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr.

Zum Einsatz rückten die Feuerwehren aus Schwanewede, Brundorf, Eggestedt, Hinnebeck und Meyenburg aus.

Bei dem Brand wurden neben dem 53-jährigen Eigentümer weiterhin drei Männer im Alter von 56, 25, und 21 Jahren und ein 17 Jahre alter Jugendlicher leicht verletzt. Der Rettungsdienst untersuchte sie noch am Einsatzort. Mit ins Krankenhaus musste aber niemand.

Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf zumindest 1.000 EUR beziffern. Die Ermittlungen, die nun auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern nun an. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Zigarettenautomat gestohlen - Tatort unbekannt ++

Axstedt. Am letzten Wochenende kam es zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten. Von wo der Zigarettenautomat gestohlen wurde, ist bisher nicht geklärt.

Bisher unbekannte Täter entwendeten einen Zigarettenautoamten. Nach derzeitigem Stand brachten die Täter den Zigarettenautomaten in ein Waldstück nahe der Oldendorfer Straße, wo sie ihn gewaltsam öffneten. Im weiteren Verlauf entwendeten sie Bargeld und Zigaretten, bevor sie unerkannt flüchteten und den Zigarettenautomaten zurückließen. Ein Passant fand am Abend des 26.03.2023 den Zigarettenautomaten auf und rief die Polizei.

Von wo der Zigarettenautomat gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise zu Tat, Täter oder Tatort nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

