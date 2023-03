POL-WAF: Oelde. Schwarzen Peugeot beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter gab am Samstag (04.03.2023, 20.50 Uhr) in einem Supermarkt am Haselnussweg in Neubeckum vor, an der Kasse Waren bezahlen zu wollen. Nachdem der Kassierer die Kasse öffnete, bedrohte ihn der Unbekannte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Geld. Zudem griff er selbst in die Kasse und nahm weitere Scheine an sich. Bei dem Gerangel an der Kasse verletzte der Unbekannte ...

mehr