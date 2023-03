POL-WAF: Warendorf. PKW prallt gegen einen Baum und brennt aus, eine Person verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitagmorgen (03.03.2023, circa 04.00 Uhr) in ein Juweliergeschäft an der Weststraße in Ahlen eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Wohnhaus Zugang zu dem Gebäude und dem Juweliergeschäft. Die Täter betraten das Geschäft vermutlich kurz und flüchteten durch die Fußgängerzone in eine der ...

mehr