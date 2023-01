POL-LB: Oberriexingen: Frontalkollision fordert mehrere Verletzte

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Montag 05.25 Uhr brachen noch unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale in der Freiburger Allee in Böblingen ein. Im Inneren machten sich die Unbekannten an einem Tresor zu schaffen, hebelten den Tresor aus der Verankerung und stahlen diesen. In dem Safe befand sich Bargeld in vierstelligem Bereich. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die ...

mehr