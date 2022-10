Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221014 - 1179 Frankfurt - Innenstadt: Raub von Mobiltelefon

Frankfurt (ots)

(di) Seinen Besuch in einer Bar im Frankfurter Allerheilgenviertel stellte sich ein 48-jähriger Finne sicherlich anders vor. Ein geraubtes Mobiltelefon war die Folge.

Nach seinem nächtlichen Aufenthalt in einer Bar in der Allerheiligenstraße ging der 48-Jährige gegen 01:30 Uhr zu Fuß in Richtung seines Hotels in die nahe liegende Albusstraße. Hierbei näherten sich zwei unbekannte Täter von hinten, die den Finnen festhielten und ihm sein Mobiltelefon aus der Hand rissen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Glücklicherweise blieb der Geschädigte unverletzt. Die unmittelbar durchgeführte Suche nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 10100 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell