Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfallflucht mit rund 18.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 18.000 Euro waren die Folgen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Sonntag 22:00 Uhr und Montag 05:00 Uhr in der Uhlandstraße in Aidlingen ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Adam und fuhr anschließend davon. Der Opel wies starke Beschädigungen an der linken Seite des Fahrzeughecks auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell