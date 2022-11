Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach flüchtigem SUV - Hinweise erbeten

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (22. November), in der Zeit von 15.20 bis 15.25 Uhr, kam es in Euskirchen im Kreisverkehr Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Nach Angaben des Geschädigten befand er sich mit seinem Fahrrad im Kreisverkehr, als der Unfallverursacher aus dem Kreisverkehr raus fuhr, worauf hin es zum Zusammenstoß kam. Nach Räumen der Unfallstelle fuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw, ohne Angabe seiner Personalien, weiter.

Flüchtig ist ein Brauner SUV mit vermutlich den Kennzeichen SU-DT oder SU-PT, mit auffälligen Schäden/Kratzer am vorderen Kotflügel rechts.

Die Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe: Gesucht werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können.

Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell