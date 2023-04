Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Kundencenter/Altmetall gestohlen

Iserlohn (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag versuchten unbekannte Täter in den Verkaufsraum des MVG-Kundencenters am Konrad-Adenauer-Ring einzubrechen. An der Eingangstür waren mehrere Schäden zu erkennen. Ins Innere gelangten die Täter jedoch nicht. (schl)

Gegen 13:25 Uhr beobachtete ein Zeugen am Mittwoch einen weißen Fiat Ducato mit Recklinghauser Kennzeichen auf einem Firmengelände an der Altenaer Straße. Wie sich später herausstellte hatten Unbekannte ca. 800kg Altmetall aus einem Container entwendet. Der Kleintransporter war nach Angaben des Zeugen wenig später in Richtung Nachrodt vom Gelände gefahren. Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/50290. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell