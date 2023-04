Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schranke beschädigt/Einbruch in Einfamilienhaus

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag eine Durchfahrtsschranke des Parkhauses am Maiplatz beschädigt. Als das Parkhaus schloss, stand nur noch ein weißer Pkw, vermutlich ein Opel, in dem Parkhaus. Kameraaufnahmen zeigen, wieso die Schranke verbogen ist: Um 20.43 Uhr versuchte eine männliche Person zu bezahlen, was aber nicht mehr funktionierte. Mit seinem Pkw wollte er das Parkhaus verlassen. Er drückte die Schranke nach vorn, so dass er passieren konnte, und fuhr davon. Das betroffene Geschäft erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am Donnerstagmorgen, zwischen 6 und 14.10 Uhr, wurde an der Ebbetalstraße ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Unbekannte durchwühlten sämtliche Wohnräume und stehlen diverse Gegenstände. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

