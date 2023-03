Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Lagerhalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 28.03.2023, 10.00 Uhr, und 30.03.2023, 15.00 Uhr;

Unzählige Hebelspuren und zerborstenes Glas zeugen von einem Einbruch in Vreden. Zwischen Dienstag, 10.00 Uhr, und Donnerstag 15.00 Uhr, hatten sich Unbekannte gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle an der Bahnhofstraße verschafft. Ob sie Beute machten, ist derzeit nicht klar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell