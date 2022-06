Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bodenseestraße angerichtet. Der Verursacher hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr vor dem Kreisverkehr zur Hauptstraße ins Stocken geraten war und der vorausfahrende 22-jährige Tesla-Fahrer abbremsen musste. Nach dem Auffahrunfall setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt jedoch einfach fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und geht ersten Hinweisen nach. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Lack zerkratzt

Unbekannte haben am Montag zwischen 15 und 20 Uhr einen in der Breslauer Straße geparkten Pkw beschädigt. Die Täter ritzten beleidigende Schriftzüge in den Fahrzeug-Lack und richteten dabei nicht unerheblichen Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunkener verursacht Unfall

Weil er sich am Mittwochmorgen deutlich alkoholisiert hinter das Steuer seines Pkw gesetzt und gegen 2.30 Uhr in der Eugenstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss ein 35-Jähriger mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Peugeot-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Audi. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Audi auf einen weiteren Audi aufgeschoben. Der Unfallverursacher kam mit seinem Wagen ins Schleudern und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste von einem Rettungsdienst versorgt werden. Da die Polizisten beim Unfallverursacher deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung feststellten und eine Atemalkoholmessung weit über 2,5 Promille ergab, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden wird an den Fahrzeugen auf jeweils rund 6.000 Euro beziffert. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann ein, untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr im Kreisverkehr Ehlersstraße / Flugplatzstraße wurde ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt. Eine 59-jährige Renault-Lenkerin fuhr von der Ehlersstraße in den Kreisverkehr ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Radler. In Folge der Kollision kam der Zweiradfahrer zu Fall und musste zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Markdorf

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf 2.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Montag im Innenstadtbereich an einem BMW X5 angerichtet hat. Der BMW war zwischen 11 Uhr und 12 Uhr vor dem Gesundheitscentrum in der Hauptstraße, auf einem Parkplatz in der Mangoldstraße und vor einer Bäckerei in der Kreuzgasse abgestellt. Da sich der Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß nicht um eine Schadensregulierung kümmerte, sondern einfach davonfuhr, ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Überlingen

Gewitter am Bodensee - Sachschaden durch Blitzeinschlag

Ein heftiger Blitzeinschlag hat am Dienstagabend an einem Gasthaus in der Münsterstraße mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Während des Unwetters schlug der Blitz gegen 22.30 Uhr in das Dach des Hauses ein und beschädigte mehrere Dachziegel sowie sechs Fenster. Darüber hinaus fiel der Strom im Gebäude aus. Zu einem Brand kam es nicht. Die Feuerwehr rückte an und kümmerte sich um die Dachsicherung und die herabgefallenen Ziegel. Personen wurden nicht verletzt.

