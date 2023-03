Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Telefonmast dreht Auto

Heek-Nienborg (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Wichum;

Unfallzeit: 30.03.2023, 18.10 Uhr;

Mit nur leichten Verletzungen konnte sich ein 18 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend aus einem Autowrack in Heek-Nienborg befreien. Der Heeker war aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Wichum abgekommen und mit einem Telefonmast kollidiert. In dessen Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell