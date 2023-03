Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektroschrott und Autobatterien gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Einsteinstraße;

Tatzeit: zwischen 26.03.2023, 07.30 Uhr, und 27.03.2023, 08.00 Uhr;

Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem Gelände des Wertstoffhofes der Stadt Borken an der Einsteinstraße. Dort entwendeten die Täter Elektroschrott sowie Autobatterien. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag- und Montagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell