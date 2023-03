POL-BOR: Stadtlohn - Kreisstraße 33 nach Verkehrsunfall gesperrt

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Bahnhofstraße; Tatzeit: 28.03.2023, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr; Aus einer im Einkaufswagen liegenden Handtasche haben Unbekannte in Gescher eine Geldbörse entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten sie die geschlossene Handtasche. Bemerkt hat die Geschädigte den Diebstahl erst an der Kasse, als sie ihre Waren bezahlen wollte. Zu dem Geschehen kam es in einem Discounter an ...

