POL-BOR: Gescher - Unfallflucht an der Hofstraße

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Wesselstraße; Tatzeit: zwischen 28.03.2023, 20.00 Uhr, und 29.03.2023, 07.00 Uhr; Einen Katalysator entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sich die Täter an einem geparkten Wagen zu schaffen gemacht. Der Toyota hatte an der Wesselstraße gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. ...

