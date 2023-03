Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sittiche entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Alemannenstraße; Tatzeit: zwischen 01.03. 2023, 20.00 Uhr, und 02.03. 2023, 06.00 Uhr; zwischen 15.03. 2023, 20.00 Uhr, und 16.03.2023, 06.00 Uhr; zwischen 22.03.2023, 20.00 Uhr, und 23.03.2023, 06.00 Uhr;

Zum wiederholte Mal haben Unbekannte in Bocholt Vögel aus einer Voliere gestohlen. Die Taten ereigneten sich auf einem Grundstück an der Alemannenstraße in der Nacht vom 1. auf den 2. März, in der Nacht zum 16. März und zuletzt in der Nacht zum 23. März. Insgesamt fehlen 14 Vögel. Dabei handelt es sich um Halsbandsittiche und Mönchsittiche. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

