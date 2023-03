Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Nach Unfall geflüchtet und gestellt

Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Voßplacke; Unfallzeit: 29.03.2023, 12.15 Uhr;

Nur von kurzer Dauer war am Mittwoch in Groß Reken die Flucht, die ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall ergriffen hatte. Der 22-Jährige hatte die Straße Voßplacke gegen 12.15 Uhr in Richtung Heidener Straße befahren. An einer Einmündung stieß der Rekener mit dem von rechts kommenden Wagen einer 74-Jährigen zusammen. An der betreffenden Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der junge Mann entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit, die Rekenerin folgte ihm jedoch bis in ein Waldstück und stellte sich mit ihrem Fahrzeug vor das des Flüchtigen. Schließlich kehrten beide zur Unfallstelle zurück. Polizeibeamte stellten fest, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Zudem fanden sie im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana und eine Schreckschusswaffe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein, die Drogen und die Waffe des Fahrers sicher. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. (to)

