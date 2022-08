Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Leimen: Unfälle mit Pedelec-Fahrer - beide schwer verletzt; #helmdrauf

Laudenbach/Leimen (ots)

Schwere Kopfverletzungen erlitten zwei Pedelec-Fahrer am vergangenen Wochenende bei Verkehrsunfällen in Laudenbach und in Leimen.

Am späten Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, war ein 32-jähriger Mann mit seinem Pedelec in der Kirchstraße, einer kurvenreichen Gefällstrecke unterwegs, verlor in einer Kurve die Kontrolle seines Bikes und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen ein geparktes Auto. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, stürzte in der Wittelsbacherallee in Leimen-St. Ilgen ein 45-jähriger Mann aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Pedelec. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen den Bordstein und zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er ebenfalls in eine Klinik gebracht. Über seinen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor. Ob der Mann aufgrund einer Alkohol- und/oder Drogenbeeinflussung stürzte, muss noch geklärt werden. Die Auswertung einer Blutentnahme dauert noch an.

Wie wichtig das Tragen eines Helms für beide Pedelec-Fahrer gewesen wäre, zeigen wieder einmal die Folgen dieser Unfälle. Dass Fahrradhelme vor schweren Kopfverletzungen oder gar Schlimmeren schützen können, ist unbestritten. Deshalb weisen wir nochmals auf die bundesweite Präventionskampagne #kopfentscheidung hin, die auch landesweit unter #helmdrauf umgesetzt wurde. Sie wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer vom Helmtragen zu überzeugen. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützen uns dabei, die Einsicht zum Tragen eines Fahrradhelms zu wecken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell