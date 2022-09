PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Behandlung verweigert und Rettungskräfte angegriffen +++ "Microsoft-Betrüger" erbeuten fast 10.000 Euro +++ Fahrräder aus Gartenhütten entwendet +++ Mülltonne durch Brand zerstört

Hofheim (ots)

1. Behandlung verweigert und Rettungskräfte angegriffen, Flörsheim, Kapellenstraße, Sonntag, 11.09.2022, 00:15 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Kapellenstraße in Flörsheim zu einem Angriff zum Nachteil eines Rettungssanitäters, bei dem dieser leicht verletzt und angespuckt wurde. Kurz nach Mitternacht wurde eine Polizeistreife an den Ort des Geschehens entstand, da dort ein 26-jähriger Flörsheimer aufgrund einer Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden müsse, dies jedoch verweigerte. Der Mann hatte eine Wunde am Bein, welche mutmaßlich durch einen scharfen Gegenstand verursacht worden war und blutete stark. Die augenscheinlich alkoholisierte Person gab sich aufbrausend und verweigerte auch gegenüber der Streife die Behandlung. Daraufhin wurde er gefesselt und sollte in den Rettungswagen gebracht werden. Währenddessen trat er nach einem Sanitäter, traf diesen und spuckte ihm weiterhin in das Gesicht. Unter der Begleitung der Polizeistreife erfolgte dann der Transport in ein Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin beruhigte sich der 26-Jährige und konnte behandelt werden. Zu den Umständen der Entstehung seiner Verletzung machte der Flörsheimer keine schlüssigen Angaben. Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. "Microsoft-Betrüger" erbeuten fast 10.000 Euro, Hofheim, Freitag, 09.09.2022

(he) Am vergangenen Freitag waren Telefonbetrüger wieder im Main-Taunus-Kreis aktiv und verursachten bei einem älteren Herrn einen Schaden von fast 10.000 Euro. Unangekündigt klingelte das Telefon und eine angebliche Mitarbeiterin von Microsoft berichtete von einem angeblichen Hackerangriff auf den Computer der Angerufenen, bzw. dass der PC von Viren befallen sei. Im Rahmen der angeblichen "Hilfe" wurden dann auch die Kontodaten des ausgesuchten Opfers erfragt; und leider auch übermittelt. Tatsächlich wollte die Anruferin aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Angerufenen kommen. Im Nachgang wurden mit den erlangten Kontodaten mehrere tausend Euro vom Konto des Geschädigten abgebucht. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

3. Fahrräder aus Gartenhütten entwendet, Flörsheim, Lahnstraße, Eppsteiner Straße Mittwoch, 07.09.2022 - Sonntag, 11.09.2022

(he)Gestern wurden der Polizei aus der Lahnstraße sowie der Eppsteiner Straße in Flörsheim drei Einbrüche in Gartenlauben gemeldet, bei denen insgesamt fünf Fahrräder im Wert von circa 6.500 Euro entwendet wurden. Mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten die Täter in der Lahnstraße zunächst durch den Garten an die auf dem Gelände eines Wohnhauses gelegene Hütte, brachen diese auf und entwendeten ein Kinderfahrrad der Marke CUBE, Access in lila sowie ein Rennrad des Herstellers Canyon in schwarz. Im Tatzeitraum seit vergangenem Mittwoch bis gestern, 11:30 Uhr gingen die Täter, ebenfalls in der Lahnstraße, eine Gartenhütte auf dem Gelände eines Reihenhauses an, öffneten diese gewaltsam und ließen ein Mountainbike der Marke CUBE in blau, Typ "Cross Race Pro" mitgehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen die Täter in der Eppsteiner Straße zu. Hier verschwanden aus einer Gartenhütte zwei E-Bikes im Wert von 3.000 Euro. Bis dato liegen keine stichhaltigen Erkenntnisse zu den Tätern vor. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen. Da es im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Flörsheim zu mehreren Einbruchsversuchen und auch Einbruchsdiebstählen kam, wird darum gebeten entsprechende Feststellungen, wie zum Beispiel verdächtige Personen oder Fahrzeuge, zu melden.

4. Versuchter Einbruch in Volkshochschule, Hofheim, Pfarrgasse, Freitag, 09.09.2022, 20:00 Uhr - Samstag, 10.09.2022, 09:00 Uhr

(he) In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in einen Schulungsraum der Volkshochschule des Main-Taunus-Kreises in Hofheim einzubrechen und verursachten dabei einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in das Schulgebäude und machten sich sodann an einem verschlossenen Lehrsaal zu schaffen. Durch Gewalteinwirkung wurde die Tür beschädigt, ein Eindringen misslang jedoch. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

5. Mülltonne durch Brand zerstört,

Liederbach, Oberliederbach, Höchster Straße, Montag, 12.09.2022, 03:35 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurde in Oberliederbach in der Höchster Straße eine Mülltonne durch ein Feuer zerstört und dadurch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Gegen 03:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu der brennenden Mülltonne gerufen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, eine völliges Abbrennen der Großraummülltonne konnte jedoch nicht verhindert werden. Wie oder durch was der Brand ausgelöst wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

