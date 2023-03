Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Parkplatz Unbekannten angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Unfallzeit: 29.03.2023, 12.50 Uhr;

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Unfalls in Bocholt. Das Geschehen hatte sich am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Dinxperloer Straße abgespielt. Eine Autofahrerin war dort beim Rangieren gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen. Sie wartete auf den Fahrer und setzte sich nach eigenen Angaben dazu in ihr Fahrzeug, weil es regnete. Zwischenzeitlich habe sich der andere Fahrer unbemerkt von ihr entfernt. Bei dem betreffenden Auto handelt es sich um einen schwarz lackierten, größeren Pkw. Das Geschehen spielte sich gegen 12.50 Uhr. Das Verkehrskommissariat in Bocholt bittet den Beteiligten bzw. Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (to)

