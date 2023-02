LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Eichsfeld (ots) - Mehrere Wildunfälle galt es am Faschingswochenende im Eichsfeldkreis aufzunehmen. Am Freitag, 17.02., 18:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Peugeot die L3080 aus Richtung Arenshausen in Richtung Uder. Kurz vor der Ortslage Uder überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Am Samstag, 18.02., 17:50 Uhr kam es auf der B80 zwischen Arenshausen und dem Abzweig zur Autobahn zu einem weiteren ...

mehr