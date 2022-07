Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw war für Höhenbegrenzung zu hoch

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Der Fahrer (51) eines Lkw rief gestern Abend (28.07.2022), gegen 17:45 Uhr die Polizei um Hilfe. Denn als er mit seinem Gefährt von einem Parkplatz Am Seeweg auf die Landstraße 1087 einfahren wollte, blieb er an einer dort befindlichen Höhenbegrenzung hängen. Daraufhin entstand sowohl Sachschaden am Lkw, als auch an der Begrenzungseinrichtung. Diese musste schließlich mit einem Bagger vom Lkw angehoben und in der Folge entfernt werden. Ein Hinweisschild auf die Begrenzung war nicht ersichtlich. Die Greizer Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. (RK)

