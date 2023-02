Eichsfeld (ots) - Eine Unfallflucht wurde der Polizeiinspektion Eichsfeld am Samstag gegen 20:30 Uhr angezeigt. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 20:25 Uhr in Hundeshagen, Königstal der linke Außenspiegel des am Fahrbahnrand abgeparkten Fahrzeuges abgefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

mehr