POL-PDWIL: Fahren unter Drogeneinfluss

Densborn (ots) - Am 22.03.2022 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 77-jähriger Radfahrer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Densborn. Hier erlitt er ersten Ermittlungen zur Folge einen Schwächeanfall und stürzte mit seinem Fahrrad zu Boden. Glücklicherweise erlitt er hierbei nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

