Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zigaretten aus Tankstelle gestohlen: Hinweise auf Täter mit heruntergerutschter Hose erbeten

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Die Beamten der EG 2 der Kasseler Polizei ermitteln derzeit in einem nicht alltäglichen Fall des Diebstahls, der sich am vergangenen Freitagabend in einer Tankstelle in Fuldabrück-Dörnhagen ereignete. Aktuell schließen sie nicht aus, dass der bislang unbekannte Täter einen Raubüberfall auf die Tankstelle beabsichtigt hatte, der allerdings vereitelt wurde. Aufgrund einer leeren Kasse erbeutete der Unbekannte lediglich 14 Schachteln Zigaretten. Da dem Täter nach Verlassen der Tankstelle die Hose herunterrutschte und es sich dadurch um eine auffällige Flucht gehandelt haben dürfte, erhoffen sich die Ermittler nun, Hinweise auf den Unbekannten aus der Bevölkerung zu erhalten.

Wie die bisherigen Aussagen und die Auswertung der Aufzeichnung einer Überwachungskamera ergaben, hatte der Täter die Tankstelle im Glockenhofweg am Freitag um 21:30 Uhr betreten und dem Angestellten erklärt, dass er die Kassenrollen überprüfen müsse. Da dies dem Kassierer sofort verdächtig vorkam und er vermutete, dass es sich um einen Raubüberfall handeln könnte, flüchtete er sich in ein Hinterzimmer. Der zurückgelassene Unbekannte sah sich anschließend im Verkaufsraum um, stellte dabei aber fest, dass kein Geld in der Kasse war, woraufhin er die Zigarettenschachteln an sich nahm und nach draußen flüchtete. Mit der Beute in beiden Händen lief er über das Tankstellengelände in Richtung Feuerwehr, wobei ihm seine Hose bis zu den Waden herunterrutschte und er mit kurzen Schritten seine Flucht fortsetzte, bis sich seine Spur verliert. Ob er im Glockenhofweg in ein Fahrzeug einstieg oder weiter zu Fuß flüchtete, ist nicht bekannt. Es handelte sich bei dem Täter um eine ca. 1,80 Meter großen Mann mit dunkelgrauer Jacke, schwarzem Basecap mit weißem Schriftzug, schwarzen Schuhen, einer schwarzen Umhängetasche, blauer OP-Maske und blauen Einweghandschuhen, der akzentfrei Deutsch sprach. Unter der heruntergerutschten schwarzen Hose kam eine weiße Hose zum Vorschein, bei der es sich möglicherweise um eine "lange Unterhose" handelte.

Zeugen, die den Ermittlern der EG 2 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

