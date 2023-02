Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger und Fahrradfahrerin bei zwei Unfällen am Morgen schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel:

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in Kassel unabhängig voneinander zu zwei Unfällen, bei denen ein Fußgänger und eine Fahrradfahrerin jeweils mit einem Auto kollidierten und schwer verletzt wurden. In beiden Fällen brachten Rettungskräfte die Verletzten, für die keine Lebensgefahr besteht, zur weiteren Behandlung in Kasseler Krankenhäuser.

Der erste Unfall hatte sich um 7:10 Uhr an der Weserspitze in Kassel ereignet. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war ein 54-jähriger Mann aus Fuldatal mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der Weserstraße stadtauswärts unterwegs. Der 66-jährige Fußgänger wollte zu dieser Zeit an der Fußgängerampel, von der Ysenburgstraße kommend in Richtung Straßenbahnhaltestelle "Weserspitze", die Weserstraße überqueren. Nach Angaben von Zeugen soll die Ampel Rot gezeigt haben, als der Mann auf die Straße trat, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich von rechts kommenden Fußgänger nicht mehr verhindern, sodass er den 66-Jährigen mit der rechten Fahrzeugseite touchierte. Daraufhin stürzte der Fußgänger zu Boden. Nach bisherigen Erkenntnissen zog sich der Mann aus Kassel einen Schlüsselbeinbruch und Verletzungen am Bein zu.

Zu dem anderen Unfall war es gegen 7:50 Uhr an der Kreuzung Leuschnerstraße/ Brüder-Grimm-Straße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 65-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw von der Korbacher Straße kommend auf der Brüder-Grimm-Straße in Richtung Leuschnerstraße unterwegs, wo sie nach links abbiegen wollte. Hierbei missachtete die Linksabbiegerin die Vorfahrt der entgegenkommenden 59-jährigen Fahrradfahrerin, die an der Kreuzung geradeaus fuhr. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt die Radfahrerin aus Kassel Verletzungen an Schulter und Bein. Wegen des Unfalls und der Rettungsmaßnahmen kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr, so die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West.

Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Unfällen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell