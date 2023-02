POL-KS: Tieflader verliert Fertighausteile auf Autobahn 44: Fahrstreifensperrung Richtung Kassel sorgt für Behinderungen

Kassel (ots) - Kassel-Oberzwehren und Kaufungen (Landkreis Kassel): Zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen wurde die Kasseler Polizei am gestrigen Dienstag in Kassel-Oberzwehren und Niederkaufungen gerufen. In allen drei Fällen wären Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in Einfamilienhäuser eingebrochen. Die ...

mehr