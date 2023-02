Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Einfamilienhäuser in Kassel-Oberzwehren und Kaufungen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren und Kaufungen (Landkreis Kassel): Zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen wurde die Kasseler Polizei am gestrigen Dienstag in Kassel-Oberzwehren und Niederkaufungen gerufen. In allen drei Fällen wären Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die beiden Einbrüche im Kasseler Stadtteil Oberzwehren ereigneten sich in der Straße "Hinter der Brücke" und im "Richtweg". Bei dem Haus in der Straße "Hinter der Brücke" waren Unbekannte am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 16:30 und 21:30 Uhr eingebrochen, indem sie ein Fenster aufbrachen. Anschließend suchten sie in dem Haus nach Wertsachen und erbeuteten eine Armbanduhr. Der Einbruch in das Einfamilienhaus im "Richtweg" lässt sich aktuell auf den Zeitraum zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag eingrenzen. Auch hier hatten die Einbrecher ein Fenster aufgebrochen und in dem Haus nach Beute gesucht. Mit einem Schranktresor und einer Ledertasche ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. In Niederkaufungen war es zwischen 10:00 und 17:50 Uhr zu dem Wohnungseinbruch gekommen. Unbekannte hatten zunächst versucht, bei einem Einfamilienhaus in der Kasseler Straße ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend gelang es ihnen jedoch, ein zweites Fenster des Hauses aufzubrechen und hineinzugelangen. Dort suchten sie nach Wertsachen, machten aber offenbar keine Beute und flüchteten.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell