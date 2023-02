Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auseinandersetzung auf Parkplatz in Hafenstraße: 34-Jähriger soll Kontrahenten mit Auto angefahren haben

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

In der vergangenen Nacht wurde eine Streife der Stadtpolizei gegen 23:45 Uhr in der Scharnhorststraße in Kassel von einem 34-jährigem Autofahrer angesprochen, der angab, dass er soeben auf einem Parkplatz in der Hafenstraße von einem Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden war. Daraufhin eilten sofort mehrere Streifen der Kasseler Polizei zu dem Parkplatz am Wahlebach und fanden dort einen 39-Jährigen mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann aus Kassel, der wiederum angab, absichtlich von einem Autofahrer angefahren worden zu sein, mit mehreren Knochenbrüchen in ein Kasseler Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der 34-Jährige aus Baunatal zuvor auf dem Parkplatz in seinem Auto mit einer 30-jährigen Frau getroffen. Während dieses Treffens soll der 39-Jährige aus Kassel, der mit der im Pkw sitzenden Frau bekannt ist, an den Wagen herangetreten sein. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, zu der aktuell unterschiedliche Aussagen vorliegen. Der 39-Jährige steht im Verdacht, den 34-Jährigen mit der Schreckschusswaffe bedroht zu haben, während der Autofahrer verdächtig ist, seinen Kontrahenten mit dem Pkw angefahren und verletzt zu haben. Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden. Gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Der 39-Jährige muss sich indes wegen Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell