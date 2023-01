Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Safer Internet Day am 7. Februar: #OnlineAmLimit - Polizei Nordhessen bietet drei Infoveranstaltungen an

Kassel (ots)

Nordhessen: Am 7. Februar 2023 findet der alljährliche Safer Internet Day statt. Der weltweite Aktionstag setzt sich mit wechselnden Mottos für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche ein. In diesem Jahr steht der Safer Internet Day unter dem Motto "#OnlineAmLimit". Auch das Polizeipräsidium Nordhessen beteiligt sich wieder an dem Aktionstag und bietet mit seinen Fachberaterinnen und Fachberatern am 7. Februar insgesamt drei verschiedene Infoveranstaltungen in Präsenz oder digital an:

1.) GEFAHREN IM INTERNET SICHER BEGEGNEN

(Präsenzveranstaltung - in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Hessen) Zeit: 14:30 - 16:00 Uhr, Ort: Hauptbahnhof Kassel, Südflügel am Bahngleis 1, Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel > Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

2.) SICHERHEIT FÜR MOBILE ENDGERÄTE

(Digitaler Vortrag - in Zusammenarbeit mit der VHS) Zeit: 18:00 - 20:00 Uhr, Ort: Internet > Eine Anmeldung ist erforderlich. Link zur Veranstaltung: https://www.klicksafe.de/sid23/veranstaltungen/sicherheit-fuer-mobile-endgeraete

3.) STRAFBARE INHALTE AUF DIGITALEN ENDGERÄTEN

(Vortrag für Schulklassen der 5.-8. Klasse - Präsenzveranstaltung des Netzwerks gegen Gewalt und von Future Space) Zeit: 9:00 - 13:00 Uhr, Ort: Future Space - SFN Schülerforschungsnetzwerk gGmbH, Wilhelmsstraße 2, 34117 Kassel > Eine Anmeldung ist erforderlich unter ngg.ppnh@polizei.hessen.de

Weitere Informationen zum Safer Internet Day 2023 und zu allen Veranstaltungen an diesem Tag finden Sie unter https://www.klicksafe.de/termine/safer-internet-day-2023.

