POL-KS: +++Aktuelle Warnung der Polizei+++ Welle betrügerischer Schockanrufe

Kassel (ots) - Trendelburg (Landkreis Kassel): In der Nacht zum Sonntag kam es in Trendelburg-Deisel zum Brand eines Autos. Das Feuer war von einer Verkehrsteilnehmerin gegen 0:40 Uhr entdeckt worden. Die von ihr alarmierte Feuerwehr hatte den Brand in der Straße "An der Kirche" im weiteren Verlauf gelöscht, wobei der Pkw, ein roter VW Polo, komplett ausgebrannt und ...

