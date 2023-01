Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Auto-Aufbrüche in Liebenau: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Liebenau (Landkreis Kassel):

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Liebenau zu insgesamt vier Auto-Aufbrüchen, bei denen die Täter Scheiben an geparkten Pkw einschlugen und Portemonnaies sowie Taschen aus den Fahrzeugen stahlen. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Alle Taten dürften auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar suchen nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Aufbrüchen gemacht haben. Unabhängig voneinander waren Anwohnern in der Tatnacht zwei 16 bis 18 Jahre alte, männliche Jugendliche aufgefallen, die lautstark durch Zwergen gezogen waren und mit den Taten in Verbindung stehen könnten.

In Liebenau-Zwergen waren die Scheiben eines schwarzen Opel Astra, eines grauen VW Touran und eines schwarzen BMW X5 in den Straßen "Am Eichhölzchen", "Am Kirchweg" und "Im Graben" eingeschlagen worden. Kurz nachdem die gerufene Streife der Polizeistation Hofgeismar am Sonntagmorgen die Anzeigen an den drei Tatorten aufgenommen hatte, meldete sich der Besitzer eines schwarzen Skoda Superb, dessen Fahrzeug ebenfalls im Laufe der Nacht in der "Mittleren Straße" in Liebenau aufgebrochen worden war. Aufgrund der festgestellten Tatortspuren spricht alles dafür, dass auch in diesem Fall dieselben Täter agierten.

Wer den Ermittlern der Polizeistation Hofgeismar Hinweise auf die Täter oder verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05671-99280 zu melden.

