Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Männer auf Heimwegen überfallen: Polizei sucht Zeugen zu zwei Raubdelikten am Samstag

Kassel (ots)

Kassel:

Am Samstag kam es in Kassel unabhängig voneinander zu zwei Raubdelikten durch unbekannte Täter auf Männer aus Kassel, die sich jeweils zu Fuß auf ihrem Heimweg befunden haben. In einem Fall bedrohten zwei Räuber das Opfer mit einem Messer. In dem anderen Fall erlitt ein 27-Jähriger durch einen Angriff mit einer Glasflasche erhebliche Gesichtsverletzungen, weshalb er stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Hinweise, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, liegen aktuell nicht vor. Die Beamten der Kasseler Kripo führen nun die weiteren Ermittlungen und bitten um Zeugenhinweise.

Der erste Raub hatte sich am frühen Samstag gegen 4:00 Uhr in der Garde-du-Corps-Straße, Ecke Wilhelmsstraße, ereignet. Der 21-Jährige hatte sich zu dieser Zeit auf dem Heimweg befunden, als sich die beiden Täter hinterrücks annäherten und ihn plötzlich gegen die Schaufensterscheibe eines Sportgeschäfts drängten. Unter Vorhalt eines Messers durchsuchten sie das Opfer und nahmen die Geldbörse und das Handy des jungen Mannes an sich. Mit ihrer Beute ergriffen die Räuber die Flucht in Richtung Ständeplatz. Es soll sich um zwei 25 bis 30 Jahre alte und schlanke Männer gehandelt haben. Einer von ihnen trug einen dunklen Parka mit Kapuze und sprach Deutsch mit Akzent, so das Opfer, das unverletzt blieb.

Zur zweiten Tat kam es am Samstag gegen 23:30 Uhr in einer Unterführung am Holländischen Platz. Ein Passant hatte zu dieser Zeit die Polizei alarmiert, nachdem er dort auf das stark blutende und am Boden liegende Opfer sowie die drei mutmaßlichen Täter aufmerksam geworden war. Als der couragierte Zeuge das verdächtige Trio ansprach, flüchtete dieses in Richtung Jägerstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern durch zahlreiche Streifen verlief leider ohne Erfolg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 27-Jährige auf seinem Nachhauseweg und lief von der Jägerstraße kommend entlang der Unteren Königsstraße in Richtung Holländischer Platz, als ihn die drei späteren Täter in ein Gespräch verwickelten. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer dem Opfer in der Unterführung völlig unvermittelt eine Bierflasche ins Gesicht, wodurch der 27-Jährige zu Boden ging. Anschließend forderten die Räuber die Herausgabe seiner Wertsachen, konnten aber dank des hinzukommenden Zeugen keine Beute machen. Den schwer verletzten 27-Jährigen brachten Rettungskräfte mit blutenden Wunden, ausgeschlagenen Zähnen und Verdacht auf eine Kieferfraktur in ein Krankenhaus. Bei den Tätern soll es sich um drei 18 bis 24 Jahre alte und dünne Männer gehandelt haben, die etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß waren. Der Größte hatte braune lockige Haare und trug eine schwarze Daunenjacke. Zu dem kleinsten Täter ist bisher bekannt, dass er kurze dunkle Haare sowie einen dunkleren Teint hatte und einen Strickpullover mit bunten Streifen und darüber eine helle Weste trug.

Die Ermittler der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Raubüberfälle geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell