POL-KS: Mehrere Wohnungseinbrüche am Freitag und Samstag in Kassel und Vellmar: Polizei sucht Zeugen

Kassel und Vellmar (Landkreis Kassel): Am Freitag und Samstag ereigneten sich in Kassel und Vellmar mehrere Wohnungseinbrüche, zu denen die Kasseler Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. In Kassel waren Unbekannte in Häuser im Heideweg und Hummelweg eingebrochen, in der Straße Am Hilgenberg scheiterten sie beim Versuch. Zudem kam es in der Kleebreite in Vellmar zu einem weiteren Einbruch am Wochenende. Ob die Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist momentan noch unklar.

Bei dem Einbruch im Heideweg im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe lässt sich die Tatzeit bislang nur auf den Zeitraum zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 23:10 Uhr, eingrenzen. In Abwesenheit der Bewohner hatten die Täter gewaltsam eine Terrassentür des Einfamilienhauses aufgebrochen und danach in dem Haus nach Wertsachen gesucht. Mit Schmuck und Bargeld ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Der Einbruch im Hummelweg im Stadtteil Fasanenhof ereignete sich am Freitag, in der Zeit zwischen 17:30 und 18:30 Uhr. Hier waren die Täter über ein Küchenfenster in ein Reihenhaus eingebrochen und hatten ebenfalls Geld und Schmuck gestohlen.

Nachbar ertappt Einbrecher in Harleshausen

In der Straße "Am Hilgenberg" in Kassel-Harleshausen scheiterten die Einbrecher wegen eines aufmerksamen Nachbarn. Dieser war gegen 18:30 Uhr durch Geräusche auf das Treiben am Nachbarhaus aufmerksam geworden, woraufhin er ein Fenster öffnete. Der Einbrecher, der gerade versuchte, mit einem Werkzeug die Terrassentür des benachbarten Einfamilienhauses aufzuhebeln, suchte daraufhin das Weite. Der Nachbar hatte noch sehen können, dass der Täter eine blaue Jeanshose, weiße Tennissocken und eine dunkle Jacke trug. Der Einbruch in der Kleebreite in Vellmar ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstag, in der Zeit zwischen 15:50 und 21:00 Uhr. In Abwesenheit der Bewohner hatten Unbekannte zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln, womit sie jedoch scheiterten. Bei einer zweiten Terrassentür waren sie schließlich erfolgreich, gelangten so in das Haus und suchten dort nach Wertsachen. Mit mehreren Schmuckstücken und einer rosa Adidas-Tasche ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

