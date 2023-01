Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt am Nachmittag

Mühlhausen (ots)

Gestern Nachmittag um 14.30 Uhr wurde durch Polizeibeamte in Mühlhausen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde bei der 58-jährigen Fahrzeugführerin eine mögliche Alkoholisierung festgestellt. Der anschließende Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von ca. 2,9 Promille. An diesem Punkt endete die Fahrt der Frau und ging in Begleitung der Beamten in das nächstgelegene Krankenhaus. Der Führerschein wurde entsprechend sichergestellt.

