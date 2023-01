POL-KS: Bewohner ertappen Täter bei nächtlichem Einbruch in Gottschalkstraße: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots) - Kassel und Vellmar (Landkreis Kassel): Am Freitag und Samstag ereigneten sich in Kassel und Vellmar mehrere Wohnungseinbrüche, zu denen die Kasseler Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. In Kassel waren Unbekannte in Häuser im Heideweg und Hummelweg eingebrochen, in der Straße Am Hilgenberg scheiterten sie beim Versuch. Zudem kam es in der Kleebreite ...

mehr