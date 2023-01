Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei BMW X 5 in Niestetal und Kassel gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Niestetal und Kassel-Waldau:

Gleich zwei BMW X 5 wurden in Nacht zum heutigen Dienstag in Niestetal und Kassel-Waldau gestohlen. Beide Fälle dürften auf das Konto derselben unbekannten Autodiebe gehen, bei denen es sich offenbar um professionell agierende Täter handelte. Wann genau im Laufe der Nacht die Diebe jeweils zuschlugen, ist bis dato unbekannt. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Niestetal oder Waldau verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Der erste Autobesitzer aus Niestetal hatte am Morgen um 8 Uhr bei der Polizei angerufen, nachdem er den Diebstahl seines weißen BMW X 5 aus der Christine-Brückner-Straße bemerkt hatte. Sofort wurde eine europaweite Fahndung nach dem zehn Jahre alten SUV im Wert von 25.000 Euro eingeleitet. Kurze Zeit später ging die Meldung eines zweiten BMW-Besitzers aus Kassel wegen des Diebstahls seines Autos im Wert von ca. 12.500 Euro ein. Von dem auf einem Parkplatz in der Görlitzer Straße abgestellten schwarzen BMW X 5, Baujahr 2011, fehlt bisher ebenfalls trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der beiden Pkw-Diebstähle geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

