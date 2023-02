Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher von Anwohner in die Flucht geschlagen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein Anwohner hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Kassel-Bettenhausen zwei Einbrecher verjagt. Der Mann war gegen 1 Uhr durch laute Geräusche wach geworden und hatte dann zwei Unbekannte entdeckt, die sich mit Brecheisen am Fenster eines Gebrauchtwagenhändlers in der Leipziger Straße, ggü. der Melsunger Straße, zu schaffen machten. Er schrie die Einbrecher an, wodurch es ihm gelang, sie in die Flucht zu schlagen. Beide liefen über das Firmengelände in Richtung Leipziger Straße davon, wo sich ihre Spur verliert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern blieb leider erfolglos. An dem Fenster war durch den Einbruchsversuch ein Schaden von ca. 150 Euro entstanden. Der Anwohner beschrieb den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost zwei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer mit dunklen Kapuzenpullovern, die beide ein Brecheisen dabeihatten.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

