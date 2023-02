Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Mann tritt an roter Fußgängerampel auf Holländische Straße und wird von Auto erfasst

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Donnerstagabend kam es auf der Holländischen Straße in Kassel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos und einem Fußgänger, der offenbar an der roten Fußgängerampel unvermittelt auf die Straße getreten war. Der 28 Jahre alte Mann aus Kassel, der unter Alkoholeinfluss stand, erlitt schwere Verletzungen, die nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht lebensbedrohlich sind. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine dort bei ihm entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben.

Ereignet hatte sich der Unfall in Höhe der Oestmannstraße um 19:35 Uhr. Wie die beiden beteiligten Autofahrerinnen und Zeugen der am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord schilderten, war der Fußgänger an der roten Fußgängerampel vom Gehweg an der Holländischen Straße aus völlig unvermittelt auf die Straße getreten. Eine 27-jährige Frau aus Hann. Münden, die mit ihrem VW auf dem rechten Fahrstreifen stadteinwärts unterwegs war, konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung den Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Mann nicht mehr verhindern, sodass der 28-Jährige auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte. Eine hinter dem VW fahrende 47 Jahre alte Frau aus Kassel am Steuer eines Opel konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden nun von den Beamten der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell