Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kollision mit Gegenverkehr - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.01.2023, gegen 07.35 Uhr, kam ein 35-jähriger Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 31-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 35-Jährige befuhr die Bundesstraße 316 von Rheinfelden kommend in Richtung Autobahn 861, als er auf dieser Strecke aus hier unbekannten Gründen in den Gegenverkehr kam und mit der 31-Jährigen kollidierte. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

