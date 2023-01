POL-FR: Lörrach: Pfarrgartenmauer mit Farbe besprüht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 31.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr, bis 22.45 Uhr, stiegen Unbekannte in der Straße "Am Hellenrain" über einen Stuhl auf den Balkon eines Einfamilienhauses und schlugen die Scheibe der Terrassentür ein um in das Haus zu gelangen. Über das Diebesgut ist hier noch nichts bekannt. Am Sonntag 01.01.2023, schlugen zwei Unbekannte ...

