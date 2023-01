Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Einbrüche in der Silvesternacht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr, bis 22.45 Uhr, stiegen Unbekannte in der Straße "Am Hellenrain" über einen Stuhl auf den Balkon eines Einfamilienhauses und schlugen die Scheibe der Terrassentür ein um in das Haus zu gelangen. Über das Diebesgut ist hier noch nichts bekannt. Am Sonntag 01.01.2023, schlugen zwei Unbekannte die Scheibe einer Tür ein um in der Colmarer Straße in ein Büro in einem Geschäfts- und Wohnhaus zu gelangen. Durch Geräusche wurde ein Bewohner des Hauses gegen 03.30 Uhr wach, schaute nach und entdeckte im Büro zwei unbekannte Männer, welche die Flucht ergriffen. Aus dem Büro wurde eine Kasse mit etwa 40 Euro Bargeld gestohlen. Eine sofortige Fahndung nach den zwei Unbekannten verlief ergebnislos. Das Geschäfts- und Wohnhaus liegt zwischen der Tulla- und Steinackerstraße. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

